living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

رئيسة البنك المركزي الروسي: الاقتصاد الوطني تعافى من أزمة كورونا

16
JUNE
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
صرحت رئيسة البنك المركزي الروسي، ألفيرا نابيؤلينا، بأن الاقتصاد الروسي تعافى من أزمة فيروس كورونا وعاد إلى مستوى الذي كان عنده قبل الأزمة.
 
وقالت في كلمة في البرلمان الروسي اليوم الثلاثاء: "لقد أبقينا أسعار الفائدة عند مستوى منخفض لفترة طويلة لنتأكد من أننا لن نقص جناح الاقتصاد الذي بدأ بالهوض. والآن ليس لدينا شك في أن قراراتنا لا تشكل عقبة أمام النمو. لقد تعافى الاقتصاد إلى ما قبل الأزمة، وفي العديد من الصناعات، فقد تجاوزه ويستمر في النمو".
 
وأشارت إلى أن الطلب تعافى لكن الإنتاج يحتاج إلى وقت، سلاسل الإنتاج المعطلة بسبب أزمة كورونا لم تتعافى بعد، حيث هناك نقص في بعض المكونات والمواد والعمالة.
 
وأضافت رئيسة البنك المركزي أن النظام المالي الروسي يعمل بشكل طبيعي ومستقر وقادر على تلبية احتياجات الاقتصاد المتنامي.
 
وفي يوم الجمعة الماضي، وقالت رئيسة البنك المركزي الروسي، إن الاقتصاد الروسي سيتعافى إلى مستويات ما قبل الجائحة في الربع الثاني، كما أشارت إلى أنه تمت زيادة توقعت نمو الاقتصاد الروسي في 2021.
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout