living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

كاليفورنيا تعيد فتح اقتصادها بالكامل مع انخفاض إصابات كورونا

16
JUNE
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أعادت ولاية كاليفورنيا فتح اقتصادها بالكامل من جديد رغم أنها كانت من أواخر الولايات التي استمرت في تطبيق أمر البقاء في المنزل بسبب جائحة كورونا.
 
وبينت الولاية أنها اتخذت هذا القرار بعد تلقي أكثر من 70٪؜ من سكان الولاية المؤهلين للحصول على اللقاح على جرعة واحد على الأقل مما أدى إلى انخفاض الإصابات إلى أقل من واحد بالمئة.
 
وأضاف حاكم الولاية غافن نيوسوم أن حكومته ألغت قيود التباعد الاجتماعي باستثناء الحفلات الموسيقية والمؤتمرات الرياضية لأكثر من 5 آلاف شخص بالقاعات المغلقة و10 آلاف شخص في الأماكن المفتوحة.
 
وأضاف أنه لن يكون هناك جواز سفر لمتلقي اللقاح، لكن ستكون هناك نسخة إلكترونية من بطاقات اللقاح تثبت تطعيم الشخص.
 
وسمحت الحكومة المحلية لكل شخص تلقى اللقاح بعدم ارتداء الكمامة في الأماكن الداخلية باستثناء وسائل النقل والمستشفيات والسجون ومراكز رعاية الأطفال، أما الشركات الخاصة فهي صاحبة القرار بإلزام الزبائن باستخدام الكمامة من عدمها.
 
وكانت حكومة كاليفورنيا اعطت حوالي 40 مليون لقاح، وأكدت أن حوالي 47٪ من السكان أخذوا الجرعة كاملة.
 
واستثمرت الولاية 116.5 مليون دولار من اجل تحفيز السكان على التطعيم، من خلال بطاقات هدايا وإعلانات وجوائز نقدية منها جوائز كبرى تصل قيمتها لمليون ونصف دولار.
 
يشار إلى أن عدد المصابين في كاليفورنيا وصل إلى ما يقارب 3 مليون و700 ألف شخص وتوفي 62 ألف شخص آخر واستمرت الولاية في فرض أمر البقاء في المنازل لمدة 453 يوما.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout