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مؤسّسة أنطوان مسعود ش.م.ل (EAM) و دومين دي توريل ش.م.م تطلق رسميّاً Glenbey ويسكي

15
JUNE
2021
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أوّل ويسكي سكوتش ممتاز بتوقيع لبنانيّ -

بيروت في 8 حزيران 2021: في مشروع فريد من نوعه، تشاركت مؤسّسة أنطوان مسعود ودومين دي توريل وأطلقت ويسكي Glenbey رسميًا في لبنان خلال مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء 8 حزيران. بالشراكة مع Whyte & Mackay ومقرّها في غلاسكو، Glenbey هو أوّل ويسكي سكوتش ممتاز بروح لبنانيّة، يجمع بين طعم اسكتلندا الفريد من نوعه وشواطئ لبنان المفعمة بالحياة.

حضر المؤتمر الصحفيّ الذي عُقد في ArtHaus الواقع في حي الجميزة العريق في بيروت، شخصيّات ووجوه بارزة في هذا القطاع ورجال أعمال ورؤساء وأعضاء النقابات والجمعيّات وصناعيّون وممثّلو وسائل الإعلام وعشاق الويسكي. في تنسيق مشترك، وحضور إضافيّ عبر Zoom، سمح المؤتمر لعدد أكبر من الأشخاص أن يشاركوا ويكونوا جزءًا من هذا الحدث.

كان المؤتمر مناسبة لمشاركة قصّة Glenbey وكيفية إنتاجها وغيرها من الأحداث البارزة في هذا المشروع، مع الحاضرين الذين أبدوا اهتمامًا كبيرًا بالمنتج. وكان من بين المتحدثين: السيد أنطوني مسعود الرئيس التنفيذي لمؤسّسة أنطوان مسعود، السيد فوزي عيسى مصنّع النبيذ والعضو المنتدب لـDomaine des Tourelles؛ معالي الدكتور مارتن لونغدن، رئيس البعثة في السفارة البريطانيّة في بيروت، القاضي مروان عبّود محافظ مدينة بيروت، السيد طوني الرامي رئيس نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري في لبنان، والسيد جورج نصراوي نائب رئيس جمعية الصناعيّين اللبنانيين.

إضافةً إلى ذلك، استمتع الحضور بجلسة تذوّق حصريّة أدارها السيد سليم حليوة، المدير العام لـThe Malt Gallery، وقد سلّط الضوء فيها على خصائص تذوّق Glenbey وخيارات إقرانه مع الطعام.

Glenbey هو منتج لبناني من الدرجة الأولى يفتخر به، هدفه ملء الفجوة الموجودة في السوق، حيث يوفّر للمستهلك ويسكي سكوتش ممتاز وبسعر مناسب مقارنةً مع العلامات التجارية العالميّة الأخرى التابعة لنفس الفئة. من المؤكد أن Glenbey ستصبح قريباً إرثًا وطنيًا، لذا ننصحك أن تتابع تطوّر هذه العلامة التجارية اللبنانية.

 

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