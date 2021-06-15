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من فرنسا إلى مصر.. 1.7 مليار لتمويل مشروعات حيوية

15
JUNE
2021
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وقعت مصر اتفاقات مع فرنسا بقيمة 1.7 مليار يورو، لتمويل مشروعات في قطاعات البنية التحتية والكهرباء وأسواق الجملة والنقل، إحداها يصل بين مصر والسودان.
وقال مجلس الوزراء المصري، الأحد، إن 776 مليون يورو من هذا التمويل جاءت من الحكومة الفرنسية، و990 مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية.
 
وجاء التوقيع خلال زيارة وزير المالية الفرنسي برونو لو مير إلى القاهرة.
 
وفي مايو الماضي، أعلنت فرنسا اتفاقا بقيمة 4 مليارات يورو لتسليم 30 طائرة حربية تصنعها شركة "داسو" إلى مصر بدءا من عام 2024، مما يعزز العلاقات مع بلد تعتبره شريكا حيويا في محاربة المتطرفين.
 
وتتضمن المشروعات التي أعلنها مجلس الوزراء، الأحد، محطات للصرف الصحي وعدد من مشاريع السكك الحديدية، منها توفير 55 قطارا جديدا لأقدم خطوط مترو الأنفاق بالقاهرة، وإنشاء خط للسكك الحديدية بين أسوان في جنوب مصر ووادي حلفا في السودان المجاور.
 
وقال مجلس الوزراء إن الوكالة الفرنسية للتنمية ستقدم 150 مليون يورو لدعم برنامج التأمين الصحي الشامل في مصر.
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