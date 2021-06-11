وكالة الطاقة: الطلب على النفط في 2022 سيتجاوز ما قبل كوفيد

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تتوقع وكالة الطاقة الدولية، في تقريرها الشهري الأخير، أن يتجاوز الطلب على النفط في العام 2022 مستويات ما قبل وباء كوفيد-19.

وقالت وكالة الطاقة الدولية، اليوم الجمعة، إن منتجي النفط في "أوبك+" سيحتاجون إلى زيادة إنتاجهم بهدف تلبية الطلب الذي يتجه للتعافي إلى مستويات ما قبل الجائحة بحلول نهاية 2022.

وأوضحت الوكالة، التي تتخذ من باريس مقرا لها، أن "أوبك+ تحتاج إلى فتح الصنابير لكي تبقى الأسواق العالمية تتلقى إمدادات كافية"، مضيفة أن الطلب الآخذ في الارتفاع والسياسات قصيرة الأمد للدول تقع على النقيض من دعوة الوكالة لإنهاء التمويل الجديد للنفط والغاز والفخم في تقرير صارم بشأن المناخ أصدرته الشهر الماضي.

وقالت في تقريرها الشهري بشأن النفط "في 2022 ثمة مجال لأعضاء مجموعة أوبك+ البالغ عددهم 24، بقيادة السعودية وروسيا، لزيادة إمدادات الخام 1.4 مليون برميل يوميا فوق هدفهم للفترة بين يوليو 2021 ومارس 2022"، بحسب ما ذكرت رويترز.

وأشارت الوكالة إلى أنه في ظل تكثيف حملات التطعيم وعودة النشاط الاقتصادي إلى طبيعته في الكثير من الدول والقطاعات، فإن الطلب على النفط سيتجاوز بحلول نهاية العام المقبل مستويات ما قبل وباء كوفيد-19، بحسب فرانس برس.

وقالت الوكالة إن مخزونات النفط بالدول المتقدمة انخفضت في أبريل 61.3 مليون برميل دون متوسط 2016-2020 إلى 2.926 مليار برميل، لكنها أشارت إلى أن إجمالي إمدادات نفط "أوبك+" يتجه للزيادة 800 ألف برميل يوميا في 2021، إذا تمسكت المجموعة بسياستها الحالية.

وأضافت الوكالة أن مجموعة "أوبك+" بحاجة لضخ المزيد من النفط كي تظل أسواق الخام العالمية تتلقى إمدادات كافية.

وقال إن الطلب على النفط يتجه للارتفاع بواقع 5.4 مليون برميل يوميا في 2021، و3.1 مليون برميل يوميا إضافية في 2022.

وأشارت وكالة الطاقة الدولية إلى أن التعافي سيكون متفاوتا ليس فقط بين المناطق ولكن في أنحاء القطاعات والمنتجات، وقالت إن الطلب على وقود الطائرات والكيروسين سيشهد أكبر زيادة ويليه الطلب على البنزين وزيت الغاز والديزل.