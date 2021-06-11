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الذهب يصعد بعد بيانات التضخم الأميركية

11
JUNE
2021
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صعدت أسعار الذهب بعد أن أظهرت بيانات أن أسعار المستهلكين زادت بأكثر من المتوقع في الشهر الماضي، لكنها أدت لانحسار المخاوف حيال تقليص مجلس الاحتياطي الاتحادي دعمه النقدي.
 
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1893.75 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1743 بتوقيت جرينتش، وذلك بعد أن بلغت في وقت سابق من الجلسة أدنى مستوياتها منذ الرابع من يونيو عند 1869.46 دولار.
 
وجرت تسوية العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 1896.40 دولار للأوقية.
 
أظهرت بيانات مزيدا من الارتفاع في أسعار المستهلكين بالولايات المتحدة في مايو، إذ أدى استمرار التعافي الاقتصادي من الجائحة إلى زيادة الطلب المحلي. كما انخفضت طلبات إعانة البطالة الأسبوعية إلى أدنى مستوى لها منذ ما يقرب من 15 شهرا.
 
وقال إدوارد مويا كبير محللي الأسواق لدى أواندا "أهم ما يمكن استقاؤه (من بيانات التضخم) هي أن هذه السوق تؤمن بقوة بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي لن يغير موقفه في أي وقت قريب".
 
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزل البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 2762.56 دولار، فيما هبط البلاتين 0.4 بالمئة إلى 1145.23 دولار.
 
وتقدمت الفضة 0.5 بالمئة إلى 27.88 دولار للأوقية.
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