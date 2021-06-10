living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

عمان توقع اتفاقية تعاون كبيرة مع "علي بابا"

10
JUNE
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
وقعت شركتان عمانيتان "داتاماونت" وشركة التقنيات العالمية "ETCO"، يوم أمس الاثنين، في مسقط اتفاقية تعاون في مجال الحوسبة السحابية مع مجموعة "علي بابا" الصينية.
 
وتنص الاتفاقية على قيام شركة بيانات الجبل الاخضر وشركة التقنيات المتصاعدة بإدارة وتشغيل وتسويق مركز وخدمات "علي بابا" للحوسبة السحابية في المنطقة، وقيام الأطراف الثلاثة بتوفير خدمات معالجة البيانات والاستضافة السحابية وتدريب الكوادر الوطنية على استخدام برامج "علي بابا" السحابية، بحسب ما نقلته صحيفة "عمان ديلي".
 
وستستثمر شركة "علي بابا" نحو 10 ملايين دولار أمريكي خلال المراحل الأولى، تتمثل في توفير الأجهزة المركزية والتقنيات الحديثة، في حين ستستثمر شركة "داتا ماونت" ما يقارب 4 ملايين دولار أمريكي في تجهيز البنية الأساسية لمركز المعلومات. 
 
وقال الرئيس التنفيذي لشركة بيانات الجبل الأخضر "داتا ماونت": "إنه يأمل في أن تسهم هذه الاتفاقية في تطوير التقنيات المحلية وأن تجعل السلطنة مركزًا إقليميًّا للبيانات من خلال استقطاب الشركات الدولية إلى السلطنة".
 
وقال الرئيس التنفيذي لشركة التقنيات العالمية الصاعدة: "إن الشركة تسعى دائما إلى الدخول في شراكات دولية لاستقطاب التقنيات المتقدمة ولتكون السلطنة نقطة التقاء بين الأسواق الإقليمية وأسواق شرقي آسيا".
 
وقالت سلينا يون نائبة رئيس شركة "علي بابا": "نهدف من خلال هذه الشراكة لتقديم خدمات سحابية وتقنيات آمنة وموثوقة للمؤسسات في السلطنة بشكل خاص والمنطقة بشكل عام، موضحة أنه بموجب الشراكة ستوفر سحابة "علي بابا" خدمات الحوسبة السحابية والتقنيات ذات الصلة، بينما ستقوم شركة بيانات الجبل الأخضر بالتعاون مع شركة التقنيات العالمية الصاعدة بإدارة وتشغيل مركز البيانات وخدمات الاستضافة السحابية وإدارة وتسويق البرامج الخاصة بسحابة "علي بابا". 
Sputnik News
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout