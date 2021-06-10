عمان توقع اتفاقية تعاون كبيرة مع "علي بابا"

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وقعت شركتان عمانيتان "داتاماونت" وشركة التقنيات العالمية "ETCO"، يوم أمس الاثنين، في مسقط اتفاقية تعاون في مجال الحوسبة السحابية مع مجموعة "علي بابا" الصينية.

وتنص الاتفاقية على قيام شركة بيانات الجبل الاخضر وشركة التقنيات المتصاعدة بإدارة وتشغيل وتسويق مركز وخدمات "علي بابا" للحوسبة السحابية في المنطقة، وقيام الأطراف الثلاثة بتوفير خدمات معالجة البيانات والاستضافة السحابية وتدريب الكوادر الوطنية على استخدام برامج "علي بابا" السحابية، بحسب ما نقلته صحيفة "عمان ديلي".

وستستثمر شركة "علي بابا" نحو 10 ملايين دولار أمريكي خلال المراحل الأولى، تتمثل في توفير الأجهزة المركزية والتقنيات الحديثة، في حين ستستثمر شركة "داتا ماونت" ما يقارب 4 ملايين دولار أمريكي في تجهيز البنية الأساسية لمركز المعلومات.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة بيانات الجبل الأخضر "داتا ماونت": "إنه يأمل في أن تسهم هذه الاتفاقية في تطوير التقنيات المحلية وأن تجعل السلطنة مركزًا إقليميًّا للبيانات من خلال استقطاب الشركات الدولية إلى السلطنة".

وقال الرئيس التنفيذي لشركة التقنيات العالمية الصاعدة: "إن الشركة تسعى دائما إلى الدخول في شراكات دولية لاستقطاب التقنيات المتقدمة ولتكون السلطنة نقطة التقاء بين الأسواق الإقليمية وأسواق شرقي آسيا".

وقالت سلينا يون نائبة رئيس شركة "علي بابا": "نهدف من خلال هذه الشراكة لتقديم خدمات سحابية وتقنيات آمنة وموثوقة للمؤسسات في السلطنة بشكل خاص والمنطقة بشكل عام، موضحة أنه بموجب الشراكة ستوفر سحابة "علي بابا" خدمات الحوسبة السحابية والتقنيات ذات الصلة، بينما ستقوم شركة بيانات الجبل الأخضر بالتعاون مع شركة التقنيات العالمية الصاعدة بإدارة وتشغيل مركز البيانات وخدمات الاستضافة السحابية وإدارة وتسويق البرامج الخاصة بسحابة "علي بابا".