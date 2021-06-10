الإمارات..أسعار تذاكر الطيران ترتفع بنسبة 40% إلى 4 وجهات عربية

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أفاد مديرون وعاملون في وكالات سفر بالإمارات بأن أسعار تذاكر الطيران بدأت بالارتفاع تدريجيا إلى الوجهات العربية الأكثر طلبا.

ولفتوا إلى أن هذا الارتفاع يبدأ اعتبارا من الأسبوع الأول من يوليو المقبل، وتوقعوا أن تشهد الأسعار ارتفاعا متواصلا خلال الأيام المقبلة، لتصل إلى ذروتها بالنسبة للحجوزات الأخيرة، مشيرين إلى أن الزيادات في الأسعار تراوحت بين 30 و40% بالنسبة للرحلات التي تتزامن مع بدء الإجازة الصيفية للمدارس، وصولا إلى عطلة عيد الأضحى في النصف الثاني من يوليو المقبل.

وكشفوا أن الطلب يتركز في وجهات مثل مصر والأردن ولبنان والسودان، مع توجه المقيمين في الدولة لزيارة بلدانهم خلال العطلة، إلى جانب الطلب على السفر السياحي بغرض قضاء إجازات وعطلات في الوجهات التي خففت من قيود السفر.

من جانبه، قال المدير العام لشركة "بالحصا للسياحة"، ناروز سركيس: "أسعار تذاكر الطيران بدأت بالارتفاع التدريجي للرحلات، اعتباراًمن الأسبوع الأول من يوليو المقبل، إلى الوجهات العربية الأكثر طلبا مثل مصر ولبنان والأردن والسودان، مع بدء الإجازة الصيفية للمدارس، لتصل الأسعار إلى ذروتها بالتزامن مع عطلة عيد الأضحى اعتباراً من 16 يوليو، مضيفا أن "الطلب على الرحلات الجوية في ارتفاع ملحوظ خلال فصل الصيف الجاري، ما انعكس على ارتفاع أسعار تذاكر الرحلات الجوية، وأن الأسعار بالنسبة للرحلات التي تتزامن مع إجازة المدارس وعطلة العيد هي أصلاً في معدلات مرتفعة حاليا".

وأشار إلى أنه "بمجرد وصول معدل الإشغال على الرحلات الجوية إلى نحو 60% من المقاعد المتاحة، فإن أسعار الحجوزات الأخيرة من المتوقع لها أن تسجل مستويات مرتفعة".

وقال إن "نسبة الزيادة في أسعار التذاكر إلى الوجهات العربية الأربع، تقدر بنحو 30%، مقارنة بمستوياتها في الأيام العادية منذ بدء الجائحة، متوقعاُ أن تصل الزياد إلى نحو 50% بالنسبة للحجوزات المتأخرة للرحلات التي تتزامن مع عطلة العيد".

في سياق متصل، أوضح المدير العام لوكالة "الفيصل للسفريات والسياحة"، ياسين دياب، قائلا: "الزيادات في أسعار الرحلات التي تتزامن مع بدء إجازة المدارس، وصولاً إلى عطلة عيد الأضحى تراوح بين 30 و40% بالنسبة الوجهات العربية مثل مصر والأردن ولبنان"، مبينا أن "الجزء الأكبر من الطلب على السفر خلال فصل الصيف الجاري، يتركز في السفر بغرض زيارة الأهل والأقارب، إلى جانب معدلات طلب أقل على السفر بغرض قضاء إجازات وعطلات في الوجهات السياحية التي خففت من قيود السفر أخيرا".