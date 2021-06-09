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خطوة غير مسبوقة.. أول دولة تعتمد بيتكوين كعملة قانونية

9
JUNE
2021
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وافق برلمان السلفادور، الأربعاء، على قانون يعتبر العملة الإلكترونية البتكوين عملة قانونية في خطوة غير مسبوقة في العالم يؤيدها الرئيس نجيب أبو كيلة لتعزيز نمو الدولة الواقعة في أميركا الوسطى. 
 
وتقضي المادة الأولى من هذا النص على أن "الهدف من القانون هو جعل البتكوين عملة قانونية بلا قيود تتمتع بصلاحية إبراء الدفعات وغير محدودة في أي صفقة".
 
تقلبات أسواق العملات الرقمية
 
وبعد فترة من التراجع والانهيار في سوق العملات الرقمية خلال شهر مايو الماضي، شهدت الأيام الأولى من شهر يونيو تغيرات دراماتيكية، بالتزامن مع جملة من الأخبار السعيدة التي أعادت الأسهم الخضراء إلى مؤشرات متابعة حركة العملات الرقمية.
 
وبحسب موقع "كوين ماركت كاب" المتخصص في تحليل العملات الرقمية، فإن الأيام السبعة الأخيرة، حتى ظهر الأحد 6 يونيو، شهدت ارتفاعا ملحوظا في نمو معظم العملات الرقمية الشهيرة؛ وصل عدد العملات الرقمية المتداولة إلى 10.296 عملة بإجمالي قيمة سوقية 1.645 تريليون دولار.
 
وصعدت عملة "البتكوين" بحوالي 1.5 بالمئة، وصعدت عملة "إيثيريم" بنحو 13 بالمئة، أيضا عملة "بينانس" صعدت بقيمة قاربت 20 بالمئة، في حين صعدت عملة "دوجكوين" بقيمة تجاوزت عتبة الـ 20 بالمئة.
 
هذا الصعود الأخير والمفاجئ جاء مدفوعا بجملة من الأسباب والعوامل، يرصدها لموقع "سكاي نيوز عربية" الخبراء والمحللين الاقتصاديين.
 
"غوغل" و"أبل"
 
أحد الأخبار التي دفعت بصعود العملات الرقمية، إعلان منصة "كوينباس"، الثلاثاء الماضي، عن بطاقة تُمكِّن المستخدمين المدرجين في القائمة البيضاء من استخدام العملات المشفرة للدفع على "أبل باي" و"غوغل باي" مع كسب ما يصل إلى 4 بالمئة من مبلغ الدخل.
 
في هذا الشأن يقول الخبير الاقتصادي أحمد معطي إن منصة "كوينباس" أحد أكبر منصات تداول العملات الرقمية في العالم، وهي مدرجة في البورصة الأميركية، مشيرًا إلى أن خبر السماح لعملاء المنصة بالشراء من شركتي "غوغل" و"أبل" يعد خبرًا إيجابيًا لمن يعملون في سوق العملات الرقمية.
 
لكن معطي يشير لموقع "سكاي نيوز عربية" إلى أن هذا الاتفاق بين "كوينباس" وعملاقي التكنولوجيا لا يعتبر اعتراف منهما بالعملات المشفرة، منوهًا إلى أن التعاملات بين كوينباس وغوغل وأبل سوف تكون بالدولار الأميركي، بمعنى أن العميل يقوم بعملية الشراء بالعملة المشفرة عن طريق كوينباس، ثم تقول المنصة بتحويل قيمة العملة إلى الدولار الأميركي والدفع لـ "غوغل" و"أبل".
 
ويردف: "هذا الخبر كان سيمثل فارقًا جوهريًا إذا كانت "كوينباس" ستقوم بالدفع بالعملات الرقمية، لكن لأنها تدفع بالدولار فالتأثير محدود".
 
إيلون ماسك
 
يضيف الخبير الاقتصادي إلى أن هناك عوامل أخرى دفعت صعود العملات الرقمية مؤخرًا، مثل تدوينة إيلون ماسك عن الدوجكوين؛ إذ تضمنت تدوينته إشارة إيجابية إلى دوجكوين، الأمر الذي عزز من قيمتها السوقية.
 
أيضًا من ضمن العوامل التي دعمت عملة دوجكوين إتاحتها من قبل منصة "كوينباس" الخميس الماضي، وهو ما يفتح لها مجالًا أكثر اتساعًا للتدوال، بحسب ما يرى معطي.
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