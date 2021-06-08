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الذهب في المنطقة الحمراء

8
JUNE
2021
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انخفضت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، مع صعود الدولار، بينما يترقب المستثمرون بحذر بيانات اقتصادية من المقرر أن تصدر هذا الأسبوع لتقييم ضغوط التضخم في الولايات المتحدة.
 
وتراجع الذهب في التعاملات الفورية بنسبة 0.1 بالمئة إلى 1896.94 دولار للأونصة، بحلول الساعة 05:05 بتوقيت غرينتش، بينما استقر الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة عند 1899.10 دولار للأونصة.
 
وارتفع مؤشر الدولار 0.1 بالمئة مقابل منافسيه ما يزيد تكلفة الذهب لحائزي العملات الأخرى.
 
وقالت مارغريت يانغ المحللة في "ديلي فيكس": "معدل التضخم آخذ في الارتفاع في الأسابيع الأخيرة، ويترقب المتعاملون تأكيد ذلك من بيانات أمريكية هذا الأسبوع عن استمرار ارتفاع مستويات الأسعار".
 
وأضافت: "من المتوقع أن يكون لها (البيانات الأمريكية) تأثير متباين على الذهب"، وأشارات إلى أن تقرير أسعار المستهلكين الأمريكيين سيصدر يوم الخميس المقبل.
 
 وعلى الجانب الإيجابي، يعتبر الذهب أداة تحوط في مواجهة التضخم لذا الأرقام الأعلى تزيد من جاذبية الذهب".
 
على صعيد المعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة 0.3 بالمئة إلى 27.78 دولار للأونصة، وكسب البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 2838.28 دولار، في حين نزل البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 1167.18 دولار.
Reuters
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