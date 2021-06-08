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أمين عام "أوبك" يكشف عن توقعاته لأسواق النفط

8
JUNE
2021
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أفاد الأمين العام لمنظمة "أوبك" محمد باركيندو اليوم، بأن "أوبك" وحلفاءها يتوقعون مزيدا من الانخفاض في مخزونات النفط في الأشهر المقبلة، مما يشير إلى نجاح جهود المنتجين لدعم السوق.
 
وأضاف باركيندو خلال مشاركته عبر الإنترنت في قمة للنفط، أن مخزونات النفط في دول العالم المتقدمة تراجعت 6.9 مليون برميل في أبريل 2021، أي بانخفاض 160 مليون برميل عن نفس الفترة قبل عام، وهو ما يعد أول إعلان لهذا الرقم.
 
وأشار إلى أنه من المتوقع أن يحدث "المزيد من التراجع في الأشهر المقبلة".
 
وفي أبريل 2021، قررت أوبك وحلفاؤها، وهو ما يعرف باسم مجموعة "أوبك+"، إعادة 2.1 مليون برميل يوميا للسوق بداية من مايو وحتى يوليو من هذا العام. وتقيد المنتجون بهذا القرار في اجتماع الأسبوع الماضي مما دفع أسعار الخام للصعود.
 
وقال باركيندو "استمر رد فعل السوق الإيجابي على القرارات التي اتخذناها، بما في ذلك تعديل مستويات الإنتاج بالزيادة بداية من مايو هذا العام".
 
وأشار إلى أن حملات التطعيم و"التحفيز المالي الضخم" ساهما في التوقعات المتفائلة، ولكنه أضاف أن التباين في إتاحة اللقاح عالميا ومعدل التضخم المرتفع واستمرار تفشي كوفيد-19 يمثل مخاطر مستمرة على الطلب على الخام.
Reuters
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