living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بنك إسرائيل المركزي يعزز احتياطاته من النقد الأجنبي إلى مستوى قياسي

8
JUNE
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أعلن بنك إسرائيل المركزي عن شرائه 2.99 مليار دولار من العملات الأجنبية في مايو الماضي، مما ساعد في رفع احتياطياته من النقد الأجنبي إلى مستوى قياسي بلغ 198.35 مليار دولار.
 
بنك إسرائيل المركزي يعزز احتياطاته من النقد الأجنبي إلى مستوى قياسيالبنك المركزي الإسرائيلي يتوقع انكماش الاقتصاد في 2020
وقال: "الاحتياطيات، التي تمثل 48.3% من الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل، نمت بمقدار 4.35 مليار دولار الشهر الماضي".
 
وأشار البنك، في وقت سابق، أنه "سيشتري عملات أجنبية بقيمة 30 مليار دولار في 2021 لمحاولة وقف ارتفاع في قيمة الشاقل الإسرائيلي، بعد أن اشتري ما قيمته 21 مليار دولار في 2020".
 
من جهته، قال محافظ بنك إسرائيل أمير يارون، إن "المشتريات قد تتجاوز 30 مليار دولار هذا العام، وأن البنك اشترى عملات أجنبية بحوالي 22 مليار دولار في الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام".
 
وسجل الشاقل 3.11 مقابل الدولار في 14 يناير الماضي، وهو أقوى مستوى له منذ أبريل عام 1996.
 
وأشار صانعو السياسة النقدية، إلى أسباب لقوة الشاقل منها الضعف العالمي للدولار وتدفقات قوية للاستثمار الأجنبي إلى إسرائيل وتفاؤل بأن حملة تطعيم سريعة للقاحات "كوفيد-19" ستقود سريعا إلى انتعاش اقتصادي بعد 3 موجات من الإغلاقات.
Reuters
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout