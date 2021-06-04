وزير المالية الروسي: سنستغي عن الدولار في احتياطيات صندوق الرفاه الوطني

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أعلن وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، عن تغيير في استراتيجية صندوق الرفاه الوطني، وتحديدا فيما يتعلق بالدولار.

وقال خلال مشاركته في إحدى جلسات الحوار في المنتدى المنعقد هذا الأسبوع، إن وزارة المالية الروسية ستقوم بتغيير احتياطيات صندوق الرفاه الوطني في غضون شهر، إذ ستقوم بالاستغناء عن الدولار، أي ايصال احتياطيات العملة الأمريكية إلى الصفر.

ووفقا للوزير الروسي فإنه سيتم استبدال احتياطيات الدولار بعملات أخرى إلى جانب ذلك سيتم إضافة احتياطيات من الذهب إلى الصندوق، الذي يعد وسادة أمان لروسيا.

وأشار إلى أن احتياطيات الجنيه البريطاني سيتم رفعها لتبلغ حصتها 5%، وحصة اليورو إلى 40%، أما اليوان فستتم زيادة حصته إلى 30%، كما أن حصة الذهب ستكون عند 20%.

وأسست موسكو الصندوق منذ أكثر من 10 سنوات وكدست فيه جزءا من إيرادات النفط خلال فترة ازدهار أسعاره، ليكون وسادة أمان للبلاد خلال الأزمات وانخفاض أسعار النفط الخام، التي تعد سلعة تقليدية في الصادرات الروسية.

والنقطة المهمة أن الأموال المتراكمة في صندوق الرفاه الوطني هي غير احتياطيات روسيا الدولية، والتي تجاوزت مستوى 605 مليارات دولار في مايو الماضي.

وانطلقت يوم الأربعاء الماضي أعمال منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي الذي سينعقد حضوريا (وجها لوجه)، مع مراعاة إجراءات الوقاية الصحية، وباستخدام تقنيات رقمية حديثة.

ويبلغ عدد المشاركين في المنتدى هذا العام نحو 5000 آلاف، وتشارك دولة قطر في المنتدى بوفد كبير وبصفة ضيف شرف.