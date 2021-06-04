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"التجاري القطري" يعتزم الاستحواذ على حصة مسيطرة في "الوطني العماني"

4
JUNE
2021
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أعلن البنك التجاري القطري الخميس أنه قدم عرضا لرفع حصته في البنك الوطني العماني إلى ما يزيد قليلا عن 50%، إذ يسعى إلى جني المزيد من الفوائد من الأعمال في الجارة الخليجية.
 
وقال البنك التجاري في بيان إنه يعتزم شراء حصة إضافية تبلغ 15.2% مقابل 49.4 مليون ريال أو ما يعادل 128 مليون دولار.
 
وتنطوي الصفقة على علاوة بنحو 18% فوق سعر إغلاق سهم البنك العماني في أول يونيو.
 
ودفعت تلك الأنباء سهم البنك الوطني العماني للصعود 9.5% في التعاملات المبكرة.
 
وقالت إيلينا سانشيز المحللة بالمجموعة المالية هيرميس إن "الحصول على حصة أغلبية يعطي فرصة أفضل لجعل الكيان موائما مع الشركة الأم من حيث تكاليف الدخل وتكلفة المخاطر، مضيفة أن "عمان ذات أهمية إستراتيجية بالنسبة للبنك التجاري القطري وقطر، وهناك سبب لزيادة التدفقات التجارية".
 
وستحافظ الصفقة على مكانة البنك التجاري باعتباره أكبر مساهم في البنك الوطني العماني، بحصة تبلغ 50.1%، مما يعطيه تقدما على حصة الحكومة العمانية البالغة 26.18%، وفقا لبيانات رفينيتيف.
 
وتحاول البنوك بشكل عام الاحتفاظ بحصة أغلبية في بنك منافس لأن حصة الأقلية تعتبر غير مواتية لرأس المال بموجب بازل 3، وهو إطار العمل العالمي لكفاية رأس المال.
 
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد العماني 1.8% هذا العام بعد أن عدل تقديراته من توقعات سابقة بانكماش 0.5%.
 
ظلت عمان على الحياد خلال الخلاف الدبلوماسي الذي استمر لأكثر من 3 سنوات بين السعودية وحلفائها المقربين من ناحية والدوحة من ناحية أخرى، والذي انتهى في وقت سابق من العام الجاري.
Reuters
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