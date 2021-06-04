ما تداعيات فصل روسيا عن نظام SWIFT للمصارف؟

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قلل مندوب روسيا الدائم لدى الاتحاد الأوروبي فلاديمير تشيجوف، من شأن تداعيات فصل روسيا عن نظام "SWIFT"، في حال تم اتخاذ خطوة كهذه ضد موسكو.

وقال تشيجوف، في تصريح على هامش مشاركته في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي اليوم الجمعة، إن فصل روسيا عن نظام "SWIFT" لن يكون كارثيا بالنسبة لها.

وردا على سؤال عما إذا كانت موسكو تعتبر تصريحات بعض السياسيين الغربيين حول احتمال انفصال روسيا عن هذا النظام تهديدا، قال: "نحن لا نشعر (بالتهديد). لكنني متأكد من أنه حتى هذا لن يكون كارثة بالنسبة لنا".

تجدر الإشارة إلى أن "SWIFT" هو نظام دولي بين البنوك لتحويل المعلومات وإجراء المدفوعات، وترتبط به أكثر من 11 ألفا من أكبر المؤسسات في جميع دول العالم تقريبا.

وقد تحدثت تقارير إعلامية مؤخرا عن إمكانية فصل روسيا عن منظومة "SWIFT" كواحدة من أشد العقوبات الغربية التي يمكن أن تفرض ضد روسيا.

وفيما يتعلق بالعقوبات الأمريكية، قال وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، في مؤتمر صحفي عقد أمس على هامش المنتدى، إن روسيا لن تغير استراتيجية الاقتراض بعد 14 يونيو الجاري، وهو موعد دخول حزمة جديدة من العقوبات الأمريكية حيز التنفيذ.

وقال سيلوانوف، إن "العقوبات غير سارة لكنها ليست قاتلة (للاقتصاد الروسي)".

وانطلقت يوم الأربعاء الماضي أعمال منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي الذي سينعقد حضوريا (وجها لوجه)، مع مراعاة إجراءات الوقاية الصحية، وباستخدام تقنيات رقمية حديثة.