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فاو: مؤشر أسعار الغذاء يصعد في مايو لأعلى مستوى منذ 2011

4
JUNE
2021
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قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "فاو"، اليوم الخميس، إن أسعار الغذاء العالمية ارتفعت في مايو/ أيار، بأسرع وتيرة شهرية في أكثر من عشر سنوات، مسجلة زيادة للشهر الثاني عشر على التوالي، ومسجلة أعلى مستوى لها منذ سبتمبر/ أيلول 2011.
 
وأصدرت الفاو أول توقعاتها لإنتاج الحبوب العالمي في 2021، وبلغ نحو 2.821 مليار طن، وهو مستوى قياسي جديد ويزيد 1.9 في المئة فوق مستويات 2020.
وبلغ متوسط مؤشر الفاو لأسعار الغذاء، الذي يقيس التغيرات الشهرية لسلة من الحبوب وزيوت الطعام ومنتجات الألبان واللحوم والسكر، 127.1 نقطة الشهر الماضي مقابل قراءة معدلة عند 121.3 نقطة في أبريل/ نيسان.
 
وكانت القراءة السابقة لأبريل 120.9 نقطة. وعلى أساس سنوي، ارتفعت الأسعار في مايو 39.7 في المئة، وفقا لـ "رويترز".
 
وقالت الفاو إن تقديراتها لإنتاج عالمي قياسي من الحبوب هذا العام يدعمها توقع لنمو سنوي 3.7 في المئة في إنتاج الذرة. ومن المتوقع أيضا زيادة إنتاج القمح العالمي 1.4 في المئة، ونمو إنتاج الأرز 1.0 في المئة.
 
ومن المتوقع ارتفاع استهلاك الحبوب عالميا في 2021-2022 بنسبة 1.7 في المئة إلى ذروة جديدة عند 2.826 مليار طن، وهو ما يزيد قليلا على مستويات الإنتاج.
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