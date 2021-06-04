مطار هيثرو يستخدم وقودا مستداما للطائرات للمرة الأولى

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قرر مطار هثيرو في بريطانيا استخدام وقود مستدام للطائرات للمرة الأولى في إطار اختبار قبل انعقاد قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في البلاد الأسبوع المقبل.

وتنتج شركة "نسته" الفنلندية هذا الوقود وتتولى توريده شركة "فيتول" لتجارة النفط وهو مصنوع بالكامل من نفايات مستدامة مثل زيت الطهي والدهون الحيوانية وذلك حسب ما ورد في بيان مشترك أصدره المطار والشركتان اليوم الخميس.

وقال البيان إن هذا الوقود يخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بما يصل إلى 80% بالمقارنة مع وقود الطائرات العادي.

وبدأ تسليم الوقود الجديد اليوم الخميس وسيتم دمجه في إمدادات الوقود الرئيسية بالمطار. وسيعادل الحجم الإجمالي لما سيستخدم من هذا الوقود عشر رحلات جوية قصيرة.

وفي بيان حقائق بتاريخ أبريل نيسان الماضي قال الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" إن الوقود المستدام استخدم في 350 ألف رحلة جوية حتى الآن وإنه أغلى ثمنا ما بين مرتين وأربع مرات من الوقود العادي.