living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أميركا.. انخفاض جديد في طلبات إعانات البطالة

4
JUNE
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
انخفض عدد الأميركيين الذين يسعون للحصول على إعانات بطالة، الأسبوع الماضي، إلى مستوى جديد منذ بدء تفشي جائحة كوفيد-19، وذلك للأسبوع الخامس على التوالي، وهو أحدث دليل على أن سوق العمل في الولايات المتحدة يستعيد عافيته مع إعادة فتح الاقتصاد.
 
وقالت وزارة العمل الأميركية، الخميس، إن مطالبات البطالة انخفضت عن الأسبوع السابق، بمعدل 20 ألفا، إلى 385 ألفا.
 
وانخفض عدد الطلبات الأسبوعية للحصول على مساعدات البطالة، والتي تعكس بشكل عام وتيرة تسريح العمال، بشكل مطرد طوال العام، على الرغم من أنه لا يزال مرتفعا بالمعايير التاريخية.
 
ويعكس الانخفاض انتعاشا سريعا للنمو الاقتصادي، وانتعاش سوق العمل المستمر من الركود الذي تسببت به الجائحة، في حين يغامر المزيد من الأميركيين بالتسوق والسفر وتناول الطعام في الخارج والتجمع في أماكن الترفيه، ما دفع الشركات للبحث عن عمال جدد.
 
وأضاف أصحاب العمل 1.8 مليون وظيفة هذا العام، بمتوسط أكثر من 450 ألف وظيفة شهريا، ومن المتوقع أن يُظهر تقرير الوظائف الحكومي لشهر مايو، المتوقع صدوره الجمعة، إضافة 656 ألف وظيفة الشهر الماضي، وفق مسح لخبراء اقتصاديين أجرته شركة البيانات "فاكت ست".
 
ويعلن أرباب العمل في الولايات المتحدة عن عدد قياسي من الوظائف المتاحة، واشتكى الكثيرون منهم من عدم تمكنهم من العثور على عدد كاف من العمال لتلبية طلب العملاء المتزايد.
 
وتباطأ نمو الوظائف بشكل حاد في أبريل مقارنة بمارس، وهو تراجع يُعزى على نطاق واسع إلى نقص العمالة في بعض الصناعات، خاصة في قطاع الضيافة.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout