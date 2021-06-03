قطر تنوي إبرام اتفاقات مع شركات روسية لاستيراد القمح واللحوم والأعلاف

A + A -

أكدت شركة "حصاد" الغذائية القطرية الحكومية نيتها إبرام طيف من الاتفاقات مع شركات روسية تتعلق باستيراد القمح واللحوم والأعلاف الحيوانية، على هامش منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي.

وأعلن الرئيس التنفيذي للشركة محمد بدر السادة، في حديث لوكالة "سبوتنيك" الروسية على هامش منتدى بطرسبورغ، أن شركته تعمل على بحث سبل التعاون والاستثمار مع الجانب الروسي، لاسيما في مجالات إنتاج الحبوب والتكنولوجيات الزراعية.

وقال المسؤول أن العمل جار حاليا على وضع اللمسات الأخيرة على العديد من مذكرات التفاهم مع الشركات الروسية المعروفة لتوقيعها خلال أعمال المنتدى، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقيات ستسهم في إيجاد فرص استثمارية جديدة، ويتم البدء في توريد بعض المنتجات الاستراتيجية من روسيا إلى السوق القطرية.

ولفت السادة إلى أن فرص المنتجات الروسية في السوق القطرية ستكون بناء على الطابع التجاري لهذه المنتجات ومدى تنافسها مع الواردات الأخرى، قائلا: "هناك إمكانية أن تشمل هذه المنتجات الحبوب واللحوم النيئة ومنتجات اللحوم المصنعة والأعلاف الحيوانية.. من الواضح أنه يمكن توسيع هذا بشكل أكبر بمجرد إنشاء سلسلة التوريد وإثبات القدرة التنافسية للمنتجات الروسية".

وأعرب المسؤول عن اهتمام "حصاد" باقتناء المنتجات الغذائية وكذلك البروتينات الحيوانية والمنتجات الزراعية مثل الحبوب والأعلاف الحيوانية من روسيا، قائلا إن هناك فرصا لتطوير علاقات تجارية طويلة الأمد بين الدولتين.

وأكد أن استيراد اللحوم من روسيا إلى قطر قد بدأ بالفعل وأبدى المستهلك المحلي اهتماما بها، مضيفا: "نعتزم إبرام مذكرات تفاهم لإقامة علاقات تجارية في كلا الاتجاهين – الاستيراد والتصدير، من وإلى روسيا".

وأشار السادة إلى أن ممثلين عن شركته سيعقدون خلال أعمال منتدى بطرسبورغ جلستين هامتين حول إنتاج وتكنولوجيا الغذاء لمناقشة التحديات الأساسية المتعلقة بالأمن الغذائي والتنمية المستدامة والتغلب على عواقب النمو السكاني، وذلك مع التركيز على المعضلات الجديدة الناجمة عن جائحة فيروس كورونا في مجال الإمدادات الغذائية.