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خط ملاحي مباشر من قطر إلى روسيا

3
JUNE
2021
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تبحث دولة قطر مع روسيا في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي مسألة إطلاق خط ملاحة بحري مباشر بين موانئ روسيا وميناء حمد في قطر لإنعاش التجارة بين البلدين.
 
وقال الرئيس التنفيذي للشركة القطرية لإدارة الموانئ "موانئ قطر" عبد الله الخنجي، خلال مشاركته في المنتدى الاقتصادي، إن الهيئة تناقش مع الجانب الروسي إمكانية إنشاء الخط الملاحي.
 
وأضاف: "يناقش المنتدى عدة مواضيع تتعلق بالموانئ والنقل البحري والخدمات اللوجستية، منها إمكانية إنشاء طريق بحري مباشر بين الموانئ الروسية وميناء حمد لزيادة التجارة المتبادلة".
 
وأعرب المسؤول عن ثقته بوجود فرصة ممتازة لمزيد من تطوير وتكثيف التعاون بين البلدين، بما في ذلك الصناعات الهامة مثل النقل البحري والموانئ.
 
وأشار إلى أن الهيئة تقدم العديد من الخدمات المتعلقة بالموانئ والخدمات اللوجستية للشركات التي ترغب في العمل مع قطر، بما في ذلك الشركات الروسية.
 
وتشارك "موانئ قطر" في المنتدى كجزء من وفد دولة قطر، وتمثل ميناء حمد، الذي يعد أحد أكبر الموانئ في الشرق الأوسط.
 
وانطلقت أمس الأربعاء أعمال منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي الذي سينعقد حضوريا (وجها لوجه)، مع مراعاة إجراءات الوقاية الصحية، وباستخدام تقنيات رقمية حديثة.
روسيا اليوم
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