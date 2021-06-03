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بوتين يهنئ راؤول كاسترو بعيد ميلاده الـ90

3
JUNE
2021
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هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الرئيس الكوبي السابق راؤول كاسترو بعيد ميلاده الـ90، مشيدا بإسهامه في الدفاع عن مصالح بلده وتعزيز العلاقات بين موسكو وهافانا.
 
ووصف بوتين، في برقية تهنئة نشرها الكرملين على موقعه، كاسترو بـ"الرفيق المبجل والصديق العزيز"، مشيرا إلى أن اسم الرئيس الكوبي السابق مرتبط ارتباطا لا ينفصم بالأحداث الرئيسية في تاريخ بلاده المعاصر.
 
وشدد بوتين على أن كاسترو من خلال تكريس حياته بالكامل للدفاع عن مصالح بلده والنضال من أجل العدالة الاجتماعية أصبح مثالا للوطنية والشجاعة والثبات والحكمة السياسية،
 
وتابع: "من الصعب المبالغة في تقدير إسهامكم الشخصي في إقامة وتطوير علاقات الصداقة بين روسيا وكوبا وتنميتها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية".
 
وأعرب الرئيس الروسي عن قناعته التامة بأن التعاون البناء بين موسكو وهافانا سيستمر في التوطد بما يخدم خير الشعبين، مضيفا: "أتذكر باعتزاز لقاءاتنا ومفاوضاتنا المفصلة والمبنية على الثقة.. أتمنى لكم من صميم القلب موفور الصحة والحياة المديدة والوعي العالي والسعادة والرفاه".
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