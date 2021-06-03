"بريتيش بتروليوم" البريطانية تكشف عن آفاق المشاركة في مشاريع بروسيا

A + A -

تدرس شركة "بريتيش بتروليوم" البريطانية إمكانية المشاركة في مشاريع الغاز الطبيعي المسال والطاقة المتجددة والهيدروجين في روسيا، ولاسيما مع شركة النفط الروسية "روس نفط".

جاء ذلك بحسب ما صرح به رئيس شركة "بي بي" (BP) ديفيد كامبل لوكالة "نوفوستي" خلال مشاركته في منتدى بطرسبورغ الاقتصاد الدولي.

وأشار كامبل إلى أن أهم حدث بالنسبة للشركة البريطانية هو الاتفاق على التعاون منخفض الكربون مع "روس نفط"، والذي يغطي مجالات مثل مصادر الطاقة المتجددة وإنتاج الهيدروجين.

وانطلقت أمس الأربعاء أعمال منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي الذي سينعقد حضوريا (وجها لوجه)، مع مراعاة إجراءات الوقاية الصحية، وباستخدام تقنيات رقمية حديثة.

ويعد المنتدى، الذي سيعقد من 2 وحتى 5 يونيو الجاري، منصة فعالة لتبادل الأراء والخبرات بين صانعي السياسة والمسؤولين وممثلي قطاع الأعمال من مختلف دول العالم.