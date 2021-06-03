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أكثر من 320 اتفاقية يخطط توقيعها في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي

3
JUNE
2021
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يتوقع أن يجمع منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، المنعقد هذا الأسبوع، نحو 5000 آلاف مشارك ويشهد توقيع مئات الصفقات الجديدة.
 
وقال ألكسندر ستوغليف الرئيس التنفيذي لمؤسسة "روس كونغرس"، المسؤولة عن تنظيم الحدث الاقتصادي: "يتم إعداد أكثر من 320 اتفاقية للتوقيع في المنتدى".
 
ومن المتوقع أن يزور المنتدى حوالي 2000 مشارك أجنبي من 53 دولة، وقطر تشارك هذا العام بصفة ضيف شرف.
 
ومنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي ينعقد منذ العام 1997، وفي إطاره يتم تنظيم جلسات نقاش وفعالية الطاولة المستديرة وحوارات عمل ووجبات إفطار عمل.
 
وفي العام 2019 زار المنتدى عدد قياسي من الأشخاص تجاوز مستوى 19 ألفا من 145 دولة حول العالم، وتم توقيع 745 اتفاقية بقيمة تزيد عن 3.27 تريليون روبل (حوالي 44 مليار دولار)، لكن في العام 2020 تم إلغاء انعقاد المنتدى بسبب أزمة فيروس كورونا.
روسيا اليوم
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