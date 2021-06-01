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الإمارات في قائمة الـ20 الكبار بـ5 مؤشرات خاصة بالسياحة

1
JUNE
2021
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صنفت الإمارات ضمن قائمة الدول الـ20 الكبار على مستوى العالم خلال العام 2020 في 5 مؤشرات مرتبطة بتنافسية قطاع السياحة في الدولة وذلك وفقا لما تم رصده من قبل المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.
 
وشملت الإنجازات التي حققتها الإمارات في القطاع السياحي، المؤشرات التي تضمنها تقرير تنافسية السياحة والسفر الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، بالإضافة إلى الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الذي أصدره المعهد الدولي للتنمية الإدارية.
 
وحازت الإمارات على المركز الأول عالميا في المؤشر الخاص بتواجد كبريات شركات تأجير السيارات بحسب تقرير تنافسية السياحة والسفر، فيما جاءت بالمرتبة السادسة في مؤشر استدامة وتنمية القطاع، والسابعة في مؤشر جودة البنية التحتية للسياحة.
 
كذلك فقد حلت الإمارات بالمرتبة الثامنة عالميا في فعالية التسويق لجذب السياح وفقا لتقرير تنافسية السياحة والسفر، فيما صنفها الكتاب السنوي للتنافسية العالمية بالمرتبة الـ17 في مؤشر إيرادات السياحة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".
 
وبحسب الإحصائيات الصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، فقد شهد قطاعا السياحة والفنادق في الإمارات نموا بنسبة 158.3 في المئة خلال الربع الثالث من العام 2020 مقارنة مع الربع الثاني من العام ذاته.
 
وارتفع عدد نزلاء الفنادق في الدولة إلى نحو 3.385 مليون نزيل خلال الفترة من يوليو وحتى أغسطس من العام 2020 مقارنة مع 1.31 مليون نزيل في الفترة من مارس وحتى نهاية يونيو من العام نفسه.
 
وترافق النمو في عدد النزلاء مع زيادة عدد المنشآت الفندقية " فنادق وشقق فندقية" التي عادت للعمل حيث ارتفع عددها الى 1032 منشأة في نهاية الربع الثالث من العام الجاري مقارنة مع 929 منشأة في نهاية الربع الثاني من العام ذاته.
 
كذلك فقد زاد عدد الغرف الفندقية من 135031 غرفة إلى 164935 غرفة خلال فترتي المقارنة ذاتها.
 
يشار إلى أن الإمارات عملت خلال السنوات الماضية على إطلاق العديد من المبادرات سواء على المستوى الاتحادي أو المحلي لكل إمارة لتطوير قطاع السياحة والسفر والذي بات بدعم من هذه المبادرات من أهم روافد التنويع الاقتصادي في الدولة.
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