الولايات المتحدة.. قفزة في الاقتصاد وتراجع في البطالة

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انخفض عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي، مع انحسار التسريح في ظل حاجة الشركات للعاملين بفضل إعادة فتح الاقتصاد.

وقالت وزارة العمل الأمريكية اليوم الخميس، إن إجمالي طلبات إعانة البطالة الحكومية المقدمة للمرة الأولى بلغ مستوى 406 آلاف طلب للأسبوع المنتهي في 22 من مايو الجاري، مقارنة مع 444 ألفا في الأسبوع السابق.

وهذا أدنى رقم منذ منتصف مارس 2020، ويبقى مستوى الطلبات دون 500 ألف للأسبوع الثالث على التوالي.

ومع أن عدد الطلبات ما زال أعلى كثيرا من نطاق 200-250 ألف طلب، الذي يعتبر منسجما مع أوضاع قوية لسوق العمل، إلا أنه أقل من المستوى القياسي المسجل في أوائل أبريل 2020 البالغ 6 ملايين و149 ألف طلب.

وأكد تقرير منفصل صادر عن وزارة التجارة الأمريكية اليوم تسارع نمو الاقتصاد في الربع الأول من العام الجاري بفضل التحفيز المالي الكبير.

وقالت الحكومة في تقديرها الثاني للنمو في الربع الأول إن الناتج المحلي الإجمالي زاد بوتيرة سنوية بلغت 6.4 بالمئة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام. ولم يجر تغير النسبة عن التقدير المعلن الشهر الماضي، وهي تأتي بعد معدل نمو قدره 4.3 بالمئة في الربع الرابع من العام الماضي.