living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الأردن.. منحة أمريكية لدعم برنامج "استدامة"

28
MAY
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
تعهدت الحكومة الأمريكية بتقديم دعم مالي بقيمة 40 مليون دولار لبرنامج "استدامة" الذي أطلقته الحكومة الأردنية، لتخفيف الأعباء الاقتصادية على منشآت القطاع الخاص التي تأثرت بكورونا.
 
وأطلقت الحكومة الأردنية بالتشارك مع المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، برنامج "استدامة" للمحافظة على استقرار العمالة، وتخفيف الأعباء الاقتصادية المترتبة على منشآت القطاع الخاص التي تأثرت بجائحة كورونا، ولمساندة العاملين في القطاعات والمنشآت الأكثر تضررا بالجائحة، والقطاعات والمنشآت غير المصرح لها أثناء فترة الانكماش الاقتصادي.
 
وقالت مديرة بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، شيري كارلين: "تدعم حكومة الولايات المتحدة برنامج "استدامة" لمساعدة الشركات على بقاء الموظفين على رأس عملهم. إن توفير الموارد المالية للعائلات والشركات خلال جائحة كورونا هو أمر بالغ الأهمية للاستقرار الاقتصادي الحالي للأردن، وكذلك لانتعاش اقتصاده في المستقبل".
 
ويشار إلى أن مساهمة الولايات المتحدة تصل إلى 40 مليون دولار أمريكي وتشكل أكثر من 40% من التمويل المتوقع من المانحين لهذا البرنامج الذي تتجاوز كلفته 300 مليون دولار.
 
ويعد برنامج المساعدات الاقتصادية الأمريكية للأردن الأطول في العالم، إذ تعمل حكومة الولايات المتحدة من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية على تقديم الدعم الأمريكي للمملكة منذ نحو 70 عاما.
 
وأكد مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الأردني، حازم رحاحلة، على أن "المؤسسة ماضية قدما في تطوير السياسات والبرامج اللازمة للتعامل مع تداعيات جائحة كورونا، مشيرا إلى أن برامج الضمان الاجتماعي تمكنت من الوصول إلى أكثر من مليون و100 ألف مشترك ومشتركة، وأكثر من 35 ألف شركة مشمولة بقانون الضمان الاجتماعي". مبينا أن "إجراءات المؤسسة تم تصميمها بعناية، وكانت استباقية في كل مرحلة من مراحل الجائحة، وجميعها تندرج ضمن نطاق مسؤولياتها والدور المأمول منها".
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout