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السيسي يعلن افتتاح بنك وبناء مستشفى ومنطقة لوجيستية في جيبوتي

28
MAY
2021
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اتفق الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسى، ونظيره الجيبوتى، إسماعيل عمر جيله، على أهمية العمل لتوفير الدعم اللازم لزيادة الاستثمارات المصرية في جيبوتي.
 
وأشار الرئيس المصري إلى توافقهما على أهمية الإسراع بالإجراءات الخاصة بإنشاء المنطقة اللوجيستية المصرية فى جيبوتى خلال الفترة المقبلة، لتيسير تصدير مختلف البضائع المصرية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون فى القطاعات ذات الأولوية، خاصة في مجالات النقل وربط الموانئ، والصحة، حيث يجرى التنسيق بين الجانبين لإنشاء مستشفى مصري في جيبوتي، فضلا عن التعاون بمجال الاستزراع السمكي.
 
وأضاف السيسي: "كما اتفقنا على تيسير نفاذ المزيد من الصادرات المصرية إلى السوق الجيبوتية، والمضي قدماً بافتتاح فرع لبنك مصر في جيبوتي".
 
وتابع الرئيس المصري: "كما توافقنا كذلك على تكثيف جهودنا في مجال مكافحة الفكر المتطرف، وتأهيل الدعاة من خلال تكثيف نشاط الأزهر الشريف في هذا الشأن، بما يساهم في تعزيز الاستقرار في محيطنا العربي والإفريقي".
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