صندوق مبادلة بأبوظبي يعود لأسواق الدين

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أظهرت وثيقة أن صندوق مبادلة، التابع لحكومة أبوظبي، بدأ اليوم تسويق سندات مقومة بالدولار على شريحتين، ليعود إلى أسواق الدين بعد أقل من 3 أشهر من جمعه 1.1 مليار دولار.

كذلك أظهرت الوثيقة الصادرة عن أحد البنوك المشاركة في العملية أن وحدة لمبادلة تصدر السندات من خلالها، حددت سعرا استرشاديا أوليا عند نحو 130 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مبادلة الفائدة الثابتة والمتغيرة لشريحة سندات لأجل عشر سنوات، وعند نحو 3.7 بالمئة لسندات "فورموزا" لأجل 30 عاما.

ويرتب العملية بنك أبوظبي التجاري، وسيتي، وبنك أبوظبي الأول، وجيه بي مورغان، ومورغان ستانلي، وستاندرد تشارترد، ومن المتوقع إطلاقها في وقت لاحق من اليوم.