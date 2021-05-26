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شركة كورية تفوز بصفقة إنشاءات في السعودية

26
MAY
2021
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أفادت شركة "دوسان انفراكور"، أكبر شركة لتصنيع معدات البناء في كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء بأنها فازت بصفقات لتوريد 75 حفارة إلى السعودية.
 
وأبرمت دوسان مع شركة سعودية متعاونة مع شركة "أرامكو" السعودية صفقة لتوريد 20 حفارة فئة 22 طنا، و5 حفارات فئة 50 طنا.
 
ويعد هذا هو الطلب الثاني بعد شراء 35 وحدة من الحفارات والسيارات المحملة في مارس الماضي، وسيتم استخدام الحفارات في مواقع البناء للمشروع السعودي لبناء مدينة نيوم.
 
كما فازت دوسان بالصفقة لتوريد 50 حفارة فئة 22 طنا في مناقصة طلبها الائتلاف من شركتين سعوديتين للإنشاءات، متفوقة على منافستها، حيث سيتم استخدامها لأعمال الصيانة لمرافق الطاقة.
 
وقد أبرمت دوسان في الشهر الماضي صفقة لتوريد 102 حفارة إلى قطر، مما يشكل نحو 23% من حجم السوق القطري السنوي للحفارات.
 
وتتوقع "دوسان انفراكور" أن تشكل حصتها السوقية في الشرق الأوسط أكثر من 10% في هذا العام، من خلال إطلاق منتجاتها الجديدة وجهودها لتوفير كبار العملاء.
Reuters
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