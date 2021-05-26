"غازبروم" تخطط لبناء ثاني أكبر ناطحة سحاب في العالم في بطرسبورغ

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قدمت شركة "غازبروم" الروسية مشروع ناطحة السحاب "مركز لاختا 2"، تخطط لبنائها على ساحل الخليج الفنلندي في مدينة بطرسبورغ.

ومن المخطط ليبلغ طول ناطحة السحاب 703 أمتار، لتصبح بالتالي ثاني أكبر ناطحة سحاب في العالم بعد برج خليفة الإماراتي.

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وأشار رئيس شركة "غازبروم" أليكسي ميلر إلى أن طول ناطحة السحاب يرمز إلى عام تأسيس مدينة بطرسبورغ، عام 1703.

ومصمم المشروع هو المعماري البريطاني توني كيتل الذي سبق له أن صمم أول ناطحة اسحاب في بطرسبورغ بالتعاون مع "غازبروم"، "مركز لاختا" بطول 462 مترا، الذي تم إنجازه في 2018.