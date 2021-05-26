سلطان عمان يوجه بتوفير 32 ألف فرصة عمل هذا العام

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وجّه سلطان عمان هيثم بن طارق، الثلاثاء، الجهات المعنية بسرعة تنفيذ المبادرات التشغيلية، بتوفير ما يزيد عن 32 ألف فرصة عمل خلال هذا العام.

ووفق ما ذكرت وكالة الأنباء العمانية، فإن سلطان عمان دعا إلى تنفيذ خطة توظيف ما يزيد عن 32 ألف فرصة عمل خلال هذا العام، منها 12 ألف فرصة عمل في القطاع الحكومي المدني والعسكري وفق الاحتياجات الفعلية للجهات المختلفة.

وتابعت: "وفي إطار توجيهات السلطان والجهود التي تبذلها الحكومة لإيجاد كافة السبل لدعم التشغيل لما له من أولوية في كافة الخطط التي يتم تدارسها، فقد تم إطلاق مجموعة جديدة من المبادرات التشغيليّة، ضمن اهتمام الحكومة بتوفير فرص عمل للباحثين عن عمل والمنهية خدماتهم في ظل ظروف المرحلة الراهنة المتعلقة بتداعيات الأوضاع الاقتصادية العالمية والتي أفرزت انكماشًا في أسواق العمل، إضافة إلى التأثيرات الناتجة عن انتشار جائحة كورونا (كوفيد 19)، وذلك على النحو الآتي:

1. توفير ما مجموعه 2000 فرصة عمل بالقطاع الحكومي بنظام العقود المؤقتة حسب الاحتياجات الفعلية للمؤسسات الحكومية في مختلف محافظات السلطنة.

2. توفير ما مجموعه مليون ساعة للعمل الجزئي في المؤسسات الحكومية بمختلف محافظات السلطنة، وستقوم وزارة العمل بالإعلان عن الضوابط والآليات التنفيذية لذلك.

3. دعم أجور العمانيين الداخلين الجدد لسوق العمل في القطاع الخاص بما مقداره 200 ريال عماني على أن يتحمل صاحب العمل فرق الراتب المتفق عليه لعدد 15000 فرصة عمل وذلك لمدة سنتين. وستقوم وزارة العمل خلال شهر يونيو القادم بالإعلان عن الضوابط والآليات التنفيذية اللازمة لذلك.

4. صرف إعانة شهرية مقطوعة من صندوق الأمان الوظيفي بما مقداره 202.500 (مائتان وريالان وخمسمائة بيسة) ولمدة ستة أشهر للعاملين لحسابهم الخاص المؤمن عليهم لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية المتأثرة أعمالهم بسبب الوضع الاقتصادي ومن في حكمهم والبالغ عددهم قرابة 15000.

5. صرف إعانة شهرية مقطوعة من صندوق الأمان الوظيفي بما مقداره 202.500 (مائتان وريالان وخمسمائة بيسة) للمنهية خدماتهم من العمانيين العاملين بدول مجلس التعاون الخليجي وذلك لمدة ستة أشهر.