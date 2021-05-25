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الذهب الأسود يواصل الارتفاع

25
MAY
2021
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تواصل أسعار النفط اليوم الثلاثاء الارتفاع، بعد أن قفزت أمس بأكثر من 3% في ظل توقعات بطلب وفير على النفط تغذيه حملات التطعيم بلقاحات كوفيد-19.
 
وبحلول الساعة 09:10 بتوقيت موسكو، صعدت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 0.13% إلى 68.55 دولار للبرميل، في حين ارتفعت عقود الخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.06% إلى 66.09 دولار للبرميل.
 
وأنهت عقود خام "برنت" جلسة التداول أمس مرتفعة بنسبة 3% لتسجل عند التسوية 68.46 دولار للبرميل. بينما صعدت عقود الخام الأمريكي بنسبة 3.9% لتبلغ عند التسوية 66.05 دولار للبرميل.
 
وقال بوب يونغر مدير العقود الآجلة للطاقة ببنك "ميزوهو" في نيويورك إن "الأسعار تلقت دفعة من توقعات بأن اتفاقا جديدا مع إيران هو الآن أقل ترجيحا مما كان الأسبوع الماضي".
 
فيما قال بنك "غولدمان ساكس" إن التوقعات لمزيد من الارتفاع في أسعار النفط تبقى كما هي حتى مع زيادة محتملة في الصادرات الإيرانية.
 
وأضاف في مذكرة أنه حتى إذا استؤنفت الصادرات الإيرانية في يوليو 2021 فإنه يقدر أن أسعار "برنت" ستصل إلى 80 دولارا للبرميل في الربع الرابع من 2021.
Reuters
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