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"أدنوك" الإماراتية ترسي عقدا لتطوير حقول بحرية

25
MAY
2021
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أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، اليوم عن ترسية عقد بقيمة 2.73 مليار درهم 744 مليون دولار (نحو 202 مليون دولار) لتطوير الحقول الواقعة في منطقة امتياز "بالبازم" البحرية.
 
وتقع منطقة "بالبازم" على بعد 120 كيلومترا شمال غربي مدينة أبوظبي، وتتكون من ثلاثة من الحقول التي يطلق عليها الحقول البحرية الهامشية، وهي "بالبازم" و"أم الصلصال" و"أم الضلوع".
 
وقامت شركة "الياسات للعمليات البترولية المحدودة"، التابعة لـ"أدنوك"، والمشروع المشترك مع مؤسسة البترول الوطنية الصينية "سي إن بي سي" بترسية عقد تنفيذ الأعمال الهندسية والمشتريات والتشييد على شركة "شركة الإنشاءات البترولية الوطنية" NPCC.
 
وتمتلك "أدنوك" حصة 60% و"سي إن بي سي" 40% في "الياسات" ما يعزز العلاقات الثنائية القوية والشراكة في مجال الطاقة التي تربط بين دولة الإمارات والصين.
 
ويغطي نطاق ترسية العقد تنفيذ الأعمال الهندسية والمشتريات والتشييد والتشغيل للمرافق البحرية المطلوبة لتمكين تحقيق سعة إنتاجية كاملة تبلغ 45 ألف برميل يوميا من الخام الخفيف بكثافة حوالي 35 درجة وفقا لتصنيف معهد البترول الأمريكي، و27 مليون قدم مكعبة قياسية من الغاز المصاحب من منطقة "بالبازم". ومن المتوقع أن يبدأ أول إنتاج للنفط في عام 2023.
روسيا اليوم
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