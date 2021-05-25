بعد عقوبات أوروبية.. بايدن: اعتراض بيلاروسيا للطائرة "فاضح"

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ندد الرئيس الأميركي جو بايدن، الاثنين، باعتراض طائرة مدنية أوروبية كانت تقل معارضا لنظام الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو، واصفا الخطوة بـ"الفاضحة" ومطالبا بالإفراج الفوري عن المعارض.

وقال الرئيس الأميركي في بيان: "الولايات المتحدة تدين بشدة تغيير مسار الطائرة واعتقال" رومان بروتاسيفيتش.

وأضاف بايدن: "هذا الحدث الفاضح وشريط الفيديو الذي يبدو أن بروتاسيفيتش صوره تحت الإكراه، هما هجومان مخجلان بحق المعارضة السياسية وحرية الصحافة".

وأعرب الرئيس الأميركي عن تأييده للعقوبات التي اتخذها الاتحاد الأوروبي بحق بيلاروسيا، مطالبا بالإفراج عن المعارض.

وتابع: "أضم صوتي إلى الدعوات الكثيرة لإجراء تحقيق دولي لتحديد الوقائع. أرحب بالأنباء عن أن الاتحاد الأوروبي دعا إلى عقوبات اقتصادية موجهة وإجراءات أخرى".

ومضى يقول: "طلبتُ من فريقي التفكير في الخيارات المناسبة لمحاسبة المسؤولين، بالتنسيق الوثيق مع الاتحاد الأوروبي وحلفاء وشركاء آخرين ومنظمات دولية".

من جهته تحدث مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان إلى سفيتلانا تيخانوفسكايا، المعارضة البيلاروسية في المنفى في ليتوانيا، معبرا لها عن "دعم الولايات المتحدة القوي" للمطالبات بتوفير "الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات الأساسية" للشعب، حسب ما جاء في بيان.

واتفق قادة الاتحاد الأوروبي، الاثنين، على مجموعة من العقوبات بحق بيلاروسيا، بما فيها حظر استخدام المجال الجوي للكتلة المكونة من 27 دولة ومطاراتها.

يأتي ذلك وسط سخط من قيام بيلاروسيا بتحويل مسار طائرة ركاب قسرا بينما كانت تحلق بين دولتين من دول الاتحاد الأوروبي، لاعتقال بروتاسيفيتش.

ووصف قادة الاتحاد الأوروبي ما جرى بأنه "اختطاف" فظ لطائرة شركة الطيران الأيرلندية "ريان إير" التي كانت متجهة من اليونان إلى ليتوانيا يوم الأحد.

وطالبوا بالإفراج الفوري عن رامان براتاسيفيتش، وهو خصم رئيسي للرئيس البيلاروسي ألكسندر