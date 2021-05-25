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الأغنى في العالم.. عملاق الأزياء الفرنسي يزيح جيف بيزوس

25
MAY
2021
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انتزع عملاق الأزياء الفرنسي برنارد أرنو، يوم الاثنين، مرتبة الصدارة في قائمة أغنى الأشخاص في العالم، بعدما وصلت ثروته إلى 186.3 مليار دولار، في ارتفاع وصف بالصاروخي.
وبحسب مجلة "فوربس"، فإن الفرنسي أرنو أزاح مؤسس شركة أمازون، جيف بيزوس، من الصدارة، وصار متفوقا عليه بـ300 مليون دولار.
 
وأضحى بيزوس ثاني أغنى شخص في العالم، بثروة تصل إلى 186 مليار دولار.
 
فضلا عن ذلك، تجاوز رجل الأعمال الفرنسي، أيضا، مؤسس شركة "سبيس إكس"، الأميركي إلون موسك، الذي يملك 147.3 مليار دولار.
 
وقفزت ثروة أرنو من 76 مليار دولار في مارس 2020، إلى 186 مليار دولار، يوم الاثنين، وهو ما يعني أنها ارتفعت بـ110 مليار دولار خلال 14 شهرا.
 
واستطاع أرنو أن يحقق هذه الثروة رغم تبعات الوباء الاقتصادية، لكن يبدو أن مجموعته المختصة في منتجات الأناقة الفاخرة " LVMH" لم تتأثر سلبا على الإطلاق.
 
وتملك هذه المجموعة فروعا من الماركات الشهيرة مثل "كريستيان ديور" غيفانشي" و"فندي"، وارتفعت أسهمها بـ0.4 في المئة خلال الساعات الأولى من تداولات الاثنين.
 
وبفضل هذا الصعود الكبير، صعدت القيمة المالية للمجموعة إلى 320 مليار دولار، فيما ارتفعت حصة أرنو في المجموعة بأكثر من 600 مليون دولار.
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