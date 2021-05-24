living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

تركيا تعرض على روسيا استئناف الطيران إلى المنتجعات

24
MAY
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
قال وزير الثقافة والسياحة التركي محمد نوري إرسوي، إن بلاده عرضت على روسيا نموذجا لتهيئة الظروف الملائمة للسياحة الآمنة الذي تم استخدامه سابقا فيما يتعلق بألمانيا.
 
ووفقا لهذا النموذج، سيتم استئناف الرحلات الجوية بشكل أساسي إلى مناطق المنتجعات التركية.
 
وأضاف الوزير التركي: "كما تعلمون، يتوجه السياح الروس بشكل أساسي إلى أنطاليا، وبودروم، ودالامان، وبشكل أقل إلى إزمير. وعند النظر إلى الزيادة اليومية في حالات الإصابة الجديدة بكوفيد -19 في تلك المناطق، يتضح أنها أقل بمقدار 50٪ من المعدل المتوسط التركي. في المرحلة الأولى، نقترح بدء الرحلات الجوية إلى هذه المطارات في هذه المدن، لتمتد لاحقا إلى تركيا بأكملها ".
 
وتابع الوزير التركي القول: "استخدمنا هذا النظام مع ألمانيا، واثبت نجاحه للغاية. لقد عرضناه على الجانب الروسي. بالطبع، كل شيء بات يتوقف على قرار السلطات الروسية. يعتمد ذلك على سياسة الرعاية الصحية في روسيا وعلى القرارات التي يتخذونها فيما يتعلق بحركة العبور، ونحن سنلتزم بذلك".
 
بسبب الوضع الوبائي الخطير في تركيا، فرضت روسيا قيودا على الحركة الجوية مع هذه الدولة خلال الفترة من 15 أبريل إلى 1 يونيو.
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout