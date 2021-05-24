تركيا تعرض على روسيا استئناف الطيران إلى المنتجعات

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قال وزير الثقافة والسياحة التركي محمد نوري إرسوي، إن بلاده عرضت على روسيا نموذجا لتهيئة الظروف الملائمة للسياحة الآمنة الذي تم استخدامه سابقا فيما يتعلق بألمانيا.

ووفقا لهذا النموذج، سيتم استئناف الرحلات الجوية بشكل أساسي إلى مناطق المنتجعات التركية.

وأضاف الوزير التركي: "كما تعلمون، يتوجه السياح الروس بشكل أساسي إلى أنطاليا، وبودروم، ودالامان، وبشكل أقل إلى إزمير. وعند النظر إلى الزيادة اليومية في حالات الإصابة الجديدة بكوفيد -19 في تلك المناطق، يتضح أنها أقل بمقدار 50٪ من المعدل المتوسط التركي. في المرحلة الأولى، نقترح بدء الرحلات الجوية إلى هذه المطارات في هذه المدن، لتمتد لاحقا إلى تركيا بأكملها ".

وتابع الوزير التركي القول: "استخدمنا هذا النظام مع ألمانيا، واثبت نجاحه للغاية. لقد عرضناه على الجانب الروسي. بالطبع، كل شيء بات يتوقف على قرار السلطات الروسية. يعتمد ذلك على سياسة الرعاية الصحية في روسيا وعلى القرارات التي يتخذونها فيما يتعلق بحركة العبور، ونحن سنلتزم بذلك".

بسبب الوضع الوبائي الخطير في تركيا، فرضت روسيا قيودا على الحركة الجوية مع هذه الدولة خلال الفترة من 15 أبريل إلى 1 يونيو.