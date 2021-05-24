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انقطاع واسع للتيار الكهربائي في مختلف محافظات الأردن

24
MAY
2021
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تشهد عدة مناطق في الأردن انقطاعا في التيار الكهربائي بالتزامن مع موجة حر تمر بها المملكة، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام أردنية.
 
وعن سبب انقطاع التيار الكهربائي في محافظات الأردن أعلنت الحكومة الأردنية أن انقطاع خط الربط الكهربائي مع مصر تسبب بانقطاع للتيار الكهربائي في معظم محافظات المملكة، وفقا لما نقلته قناة "المملكة".
 
 
وأشارت الحكومة إلى أنها "تقوم حاليا بإعادة بناء النظام تدريجيا وإعادة الكهرباء لجميع المناطق التي قطع عنها التيار خلال الساعات القادمة وبشكل تدريجي". 
 
وقبل ذلك أكدت عدة مصادر لقناة "المملكة" أن ذلك يرجع لوجود خلل في المزود الرئيسي للكهرباء، دون أن تحدد سببا واضحا للخلل. 
 
ونقلت القناة عن مدير شركة الكهرباء الأردنية حسن عبدالله قوله إن "انقطاع التيار الكهربائي عن شرائح كبيرة في مختلف المحافظات التابعة للشركة في مأدبا والزرقاء وعمان والبلقاء، جراء خلل من المزود الرئيسي وليس من الشركة الأردنية".
 
وتحدثت وسائل إعلام أردنية عن وجود حالة من الاستياء لدى المواطنين الأردنيين بسبب انقطاع التيار الكهربائي في ظل موجة حر تشهدها المملكة.
روسيا اليوم
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