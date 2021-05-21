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مصر.. تطبيق شروط جديدة على المسافرين إلى السعودية

21
MAY
2021
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أعلنت شركات الطيران العاملة بمطار القاهرة الدولي في مصر، بدء تطبيق شروط جديدة لدخول المسافرين إلى السعودية، والعمل بها اليوم الخميس، بناء على تعليمات سلطة الطيران المدني بالمملكة.
 
وألزمت سلطة الطيران المدني بالسعودية، شركات الطيران ووكلاء السياحة بعدة شروط للسماح بدخول كل من السعوديين والدبلوماسيين، الكوادر وهي إجراء فحص pcr قبل السفر لمن هم فوق 8 أعوام قبل السفر بـ 72 ساعة.
 
ويتم الخضوع لحجر مؤسسي لمدة 7 ايام، و إجراء فحصين PCR للكشف عن فيروس كورونا المستجد، الأول عند الوصول والثاني بعد مرور 6 ايام في الحجر المؤسسي، ويستثنى من ذلك عدة فئات مع تقديم المستندات الموكدة على خضوعهم لهذه الاستثناءات وهم المواطنون والمواطنات وزوجة المواطن، وزوج المواطنة، وأبناء وبنات المواطنة، والعمالة المنزلية المرافقة لأي من الفئات المذكورة في هذه الفقرة الفرعية، على أن يطبق على غير المحصنين منهم الحجر الصحي المنزلي لمدة 7 أيام، وأن يتم إجراء فحص PCR لهم في نهاية مدة الحجر ابتداء من اليوم السادس مع تطبيق الاجراءات الاحترازية التي تحددها وزارة الصحة.
روسيا اليوم
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