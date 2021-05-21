مالكو عملات "البيتكوين" يعلنون الحرب على إيلون ماسك

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ذكرت تقارير إعلامية أن أصحاب عملات البيتكوين قرروا بعد انهيار سعر عملتهم المشفرة حرمان إيلون كاسك من السيطرة على شركته تيسلا.

وأفيد بأن مالكي عملة البيتكوين المشفرة قرروا إعلان الحرب على ماسك، ولهذا الغرض قاموا بتأسيس "توكين"، وحدة حساب خاصة بهم ووضعوا لها الرمز "ستوب إيلون"، وقد تجاوز سعرها بالفعل 22 مليون دولار، بمعدل نمو يومي يبلغ 125%.

وكان ماسك قد أسهم في انخفاض سعر عملة البيتكوين بتغريدة واحدة أعلن فيها أن شركته باعت أرصدتها من هذه العملة المشفرة.

وذُكر أن إيلون ماسك كتب مغردا يقول: "سيصفع مالكو البيتكوين أنفسهم في ربع العام المقبل حين يكتشفون أن تيسلا باعت ما تبقى لديها من عملات البيتكوين".