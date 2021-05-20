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ترامب يحصل على قرض بقيمة 1.2 مليار دولار

20
MAY
2021
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أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أنه حصل على قرض بقيمة 1.2 مليار دولار مقابل ناطحة السحاب الخاصة به في "بنك أوف أمريكا" في سان فرانسيسكو، لكنه لم يحدد الجهة المقرضة.
 
ترامب يحصل على قرض بقيمة 1.2 مليار دولارمحامي ترامب السابق ينشر "صورة" للرئيس السابق "من خلف القضبان"
وقالت ماغي هابرمان، مراسلة صحيفة "نيويورك تايمز" في تغريدة عبر "تويتر" إن "ترامب أعلن في بيان أنه تم الاتفاق على قرض بقيمة 1.2 مليار دولار على الأصل المعروف باسم مبنى بنك أمريكا (555 شارع كاليفورنيا) في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا ومعدل الفائدة حوالي 2%".
 
 
وذكرت وكالة "بلومبيرغ" أن المستثمرين اشتروا سندات بقيمة 1.2 مليار دولار في صفقة وصفت بأنها "تتماشى مع صفقات برج المكاتب الحديثة الأخرى".
 
ويمتلك ترامب 30 في المائة من المبنى في سان فرانسيسكو الذي تملك شركة Vornado Realty Trust أغلبيته. وبحسب "بلومبيرغ" فإن هذا المبنى من بين أطول المباني في المدينة وهو يمثل حوالي ثلث ثروة ترامب البالغة 2.3 مليار دولار.
 
وقالت شركة Vornado إن "هذا القرض يحل محل قرض سابق قيمته 533 مليون دولار يحمل فائدة بمعدل 5.10٪ وكان من المقرر أن يستحق في سبتمبر 2021".
 
وجاء هذا القرض بعد أن علقت عدة بنوك علاقتها بترامب في أعقاب هجوم مؤيديه على مبنى الكابيتول في 6 يناير الماضي.
 
وكان مكتب المدعي العام في نيويورك، أعلن مساء يوم الثلاثاء، توسيع تحقيقه حول "منظمة ترامب"، ليشمل بحثا في ارتكاب مخالفات جنائية محتملة.
 
وعلق ترامب على القرار القضائي، قائلا: "لقد قمت ببناء شركة عظيمة ووظفت آلاف الأشخاص ورغم ذلك أتعرض للهجوم غير العادل والإساءة من قبل نظام سياسي فاسد".
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