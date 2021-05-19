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سوريا.. إعلان عن حجم الأموال الأجنبية المسموح للقادمين بإدخالها إلى البلاد

19
MAY
2021
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أصدر مجلس النقد والتسليف السوري قرارا يقضي بالسماح للقادمين إلى سوريا بإدخال أوراق نقدية أجنبية (البنكنوت) حتى مبلغ 500 ألف دولار أو ما يعادله من العملات الأجنبية الأخرى.
 
واشترط مجلس النقد والتسليف السوري التصريح عنها أصولا وفق النماذج المعتمدة من هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لهذا الغرض والاحتفاظ بنسخة عن هذا التصريح.
 
وبناء على التعليمات الجديدة تم إلغاء القرار الصادر عن مجلس النقد والتسليف عام 2015، الذي كان يقضي بالسماح لجميع القادمين إلى سوريا، باستثناء العابرين في مناطق الترانزيت في المطارات والموانئ السورية، بإدخال الأوراق النقدية الأجنبية البنكنوت حتى مبلغ 100 ألف دولار، شريطة التصريح عنها. 
 
يذكر أن مجلس النقد والتسليف يرأسه حاكم مصرف سوريا المركزي، ويتولى العمل على تنظيم مؤسسات النقد والتسليف في سوريا، وتنسيق فعاليتها لتحقيق عدد من الأهداف في حدود صلاحياته وضمن التوجهات الاقتصادية العامة للدولة التي يقرها مجلس الوزراء.
روسيا اليوم
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