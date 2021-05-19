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دبي تكشف عن هدفها في مجال السياحة في عام 2021

19
MAY
2021
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تتوقع دبي جذب أكثر من 5.5 مليون زائر من الخارج هذا العام، أملا في أن تتمكن الأسواق الجديدة من المساعدة في تعويض الزوار الذين تم فقدانهم من أماكن رئيسية تفرض فيها قيود على السفر.
 
واستقبلت دبي 5.5 مليون زائر من الخارج العام الماضي، الذي عصفت فيه جائحة فيروس كورونا بقطاع السياحة بشكل مؤثر. وكان عام 2019 قد شهد قدوم 16.7 مليون سائح إلى هذه المدينة الإماراتية.
 
وتحظر الإمارات بصورة عامة دخول القادمين إليها من الهند، التي تعتبر تقليديا هي المصدر الرئيسي لأسواق دبي، وذلك بسبب آخر موجة تفش لكورونا تشهدها حاليا الهند.
 
في الوقت نفسه تحظر بريطانيا، التي كانت في عام 2019 ثالث أكبر مصدر لأسواق دبي، الرحلات المباشرة، وتطلب من القادمين إليها من الإمارات أن يخضعوا لحجر صحي في الفنادق.
 
لكن عصام كاظم، الرئيس التنفيذي لدائرة السياحة في دبي قال إن أعداد الزائرين من أسواق جديدة في أوروبا وإفريقيا ورابطة الدول المستقلة تشهد معدلات جيدة.
 
وأعادت دبي فتح حدودها أمام الزائرين من خارج البلاد في يوليو العام الماضي، وكانت وجهة رائجة للمحتفلين في عطلة رأس السنة الجديدة، عندما كان العديد من الوجهات العالمية الأخرى يخضع لقيود الإغلاق بسبب الجائحة.
 
إلا أن تدفق السياح الأجانب تزامن مع موجة ثانية من الإصابات بالفيروس شهدتها الإمارات، ما دفع دبي لتشديد قيودها على الطاقة الاستيعابية للفنادق والمطاعم، قبل أن يجري تخفيف العديد من تلك القيود خلال هذا الأسبوع.
 
وعزا كاظم الارتفاع في أعداد الإصابات في الإمارات إلى ارتفاع معدلات إجراء الفحوص هناك، مضيفا أنه كلما زادت أعداد من يجري فحصهم، تظهر أعداد أكبر من الإصابات.
Reuters
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