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ألمانيا تسمح بمواصلة بناء مشروع الغاز الروسي "السيل الشمالي-2"

18
MAY
2021
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أصدرت السلطات الألمانية المختصة تعليمات للسماح بمواصلة أعمال مد أنبوبي مشروع الغاز "السيل الشمالي-2" الروسي في المنطقة الاقتصادية الخاصة بألمانيا في بحر البلطيق.
 
وجاء ذلك في بيان نشرته الوكالة الفدرالية البحرية الهيدروغرافية لألمانيا BSH اليوم الاثنين.
 
وورد في البيان: "الوكالة الفيدرالية البحرية الهيدروغرافية BSH أوعزت اليوم بالتنفيذ الفوري للتصريح الثاني لبناء (السيل الشمالي-2) على مقطع بطول كيلومترين في المنطقة الاقتصادية الخاصة بألمانيا".
 
على صعيد متصل أعرب ماتياس كروز، القنصل العام لألمانيا في مدينة يكاترينبورغ الروسية عن ثقته في استكمال بناء مشروع "السيل الشمالي-2". ووفقا للمسؤول فإنه تبقى 80 كيلومترا فقط يتوجب مدها، ليكون المشروع قد اكتمل.
 
و"السيل الشمالي-2" مشروع روسي لمد أنبوبي غاز بطاقة إجمالية تبلغ 55 مليار متر مكعب سنويا، من الساحل الروسي، عبر قاع بحر البلطيق، إلى ألمانيا.
 
وتم تنفيذ معظم المشروع تقريبا، لكنه يواجه عراقيل بسبب الضغوطات الأمريكية، حيث تهدد واشنطن الشركات المشاركة في المشروع بالعقوبات.
روسيا اليوم
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