دولة أوروبية تبدأ سياحة اللقاحات

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أطلقت دولة سان مارينو، اليوم الاثنين، "سياحة اللقاحات" حيث فتحت الباب بشكل رسمي لتلقي الطلبات من الأجانب الراغبين في التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد داخل مؤسساتها الصحية .

ووفقا لمؤسسة الضمان الاجتماعي في سان مارينو فإن الزائر يمكنه الحصول على أحد اللقاحين "سبوتنيك V" الروسي أو "فايزر" الأمريكي.

وعن شروط السفر إلى سان مارينو لتلقي اللقاح، يحتاج الزائر الأجنبي حجزا فندقيا في مونتي تيتانيو (جبل تيتانيو) لمدة 3 أيام على الأقل خلال كل زيارة، إذ أن اللقاح يتضمن جرعتين.

ويبلغ سعر اللقاح (الجرعتين) 50 يورو، ومن المتوقع وصول أول السياح الأجانب لتلقي اللقاح في نهاية مايو الجاري.