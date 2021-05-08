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مستثمرو العملات الرقمية قد يخسرون كل أموالهم؟

8
MAY
2021
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وجه محافظ بنك إنكلترا، أندرو بيلي، تحذيرا إلى الذين يستثمرون أموالهم في العملات المشفرة مثل بتكوين، قائلا إنهم معرضون لخطر الإفلاس، وفقا لما ذكر موقع "سي إن بي سي".

وقال بيلي، في مؤتمر صحفي، لدى سؤاله عن رأيه بشأن ارتفاع قيمة تلك النقود الإلكترونية: "هذه العملات ليست لها قيمة جوهرية، هذا لا يعني القول بأن الناس لا يعطون قيمة لها، لأنها يمكن أن تكون لها قيمة خارجية، لكن ليست لها أية قيمة في ذاتها".

وتابع بحزم: " دعوني أقول لكم بصراحة شديدة مرة أخرى.. إذا أقدمتم على شراء هذه العملات فقط، فيجب أن تكونوا على استعداد لخسارة كل أموالكم".

وارتفعت عملة البيتكوين بأكثر من 90% حتى الآن منذ بداية العام الجاري، ويرجع ذلك جزئيًا إلى الاهتمام المتزايد من المستثمرين المؤسسين والمشترين من الشركات مثل "تسلا" الأميركية للسيارات الكهربائية التي اشترت عملات بتكوين بقيمة 1.5 مليار دولار لترتفع قيمة مقتنياتها إلى ما يقرب من 2.5 مليار دولار.

ولطالما كان بيلي، الذي كان الرئيس التنفيذي السابق لهيئة مراقبة السلوكيات المالية (FCA) ، من المتشككين في قيمة العملات المشفرة، ففي العام 2017، كان قد حذر أيضا قائلا: "إذا كنت ترغب في الاستثمار في عملة بتكوين، فاستعد لخسارة كل أموالك."

بالمقابل، يرى مؤيدو عملة بتكوين أنها مخزن للقيمة شبيه بالذهب بسبب ندرة المعروض، إذ يمكن تعدين 21 مليون عملة بيتكوين فقط، وبالتالي يمكن أن تكون بمثابة وسيلة تحوط ضد التضخم، وذلك في وقت تقدم فيه البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم على طباعة المزيد من الأموال للتخفيف من تبعات فيروس كورونا على اقتصادات الدول.

ومع ذلك، يرى المشككون أن عملة بتكوين هي فقاعة سوق تنتظر الانفجار، وفي هذا الصدد يقول مايكل هارتنيت، كبير استراتيجيي الاستثمار في "بنك أوف أميركا سيكيوريتيز "، إن ارتفاع البيتكوين يبدو وكأنه "أم كل الفقاعات".

وفي غضون ذلك، حققت العملات الرقمية البديلة مكاسب أكبر من عملة البيتكوين، فقد حققت عملة "إيثر"، عوائد بأكثر من 360٪ منذ بداية العام، في حين أن عملة "دوغ كوين" قد قفزت بنسبة هائلة بلغت 12،500٪.

ووصف ديفيد كيمبرلي، المحلل في تطبيق الاستثمار البريطاني فريتريد، ارتفاع عملة "دوغ كوين" بأنه "مثال كلاسيكي على نظرية الخداع" في إشارة إلى ممارسة بيع الأصول ذات القيمة المبالغ فيها للمستثمرين الذين هم على استعداد لدفع سعر أعلى.

وفي سياق متصل، تدرس البنوك المركزية ما إذا كانت ستصدر عملاتها الرقمية الخاصة، ففي الشهر الماضي، أطلق بنك إنكلترا فريق عمل مشتركًا مع وزارة الخزانة بهدف استكشاف العملات الرقمية للبنك المركزي.

وقال البنك في بيان إن مثل هذه العملة ستكون موجودة إلى جانب النقد والودائع المصرفية بدلاً من استبدالها.

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