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"فايزر" ترفع توقعاتها المالية.. و26 مليار عائدات لقاح كورونا

5
MAY
2021
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رفعت شركة "فايزر" التوقعات بشأن زيادة إيراداتها لهذا العام عبر طرح ضخم للقاح كوفيد-19، بالإضافة إلى الأداء القوي الذي حققته قطاعات أخرى من الشركة، حيث حققت زيادة في المبيعات بلغت نحو 70 في المئة.
 
وأعلنت الشركة عن أرباح في الربع الأول من 2021 بلغت 4.88 مليار دولار، أو 86 سنتا للسهم.
 
وبلغ ربح السهم 93 سنتا إذا تمت إزالة التكاليف أو المكاسب لمرة واحدة، وهذا أعلى بكثير من توقعات "وول ستريت" والتي كانت عند 79 سنتا، وفقا لمسح أجرته مؤسسة "زاكس" لأبحاث الاستثمار.
 
وبلغت العائدات 14.58 مليار دولار، متجاوزة بسهولة توقعات محللي الصناعة عند 13.49 مليار دولار، وفق ما نقلت "الأسوشيتد برس".
 
وتتوقع "فايزر" أن تصل أرباحها حتى نهاية العام الجاري ما يتراوح بين 3.55 دولارا إلى 3.65 دولارا للسهم الواحد، مع إيرادات تتراوح بين 70.5 مليار دولار إلى 72.5 مليار دولار.
 
وفيما يتعلق بالعائدات التي ستحققها من لقاح كورونا، توقعت "فايزر" أن تكسب 26 مليار دولار هذا العام، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 70 في المئة عن توقعاتها الأخيرة، بسبب تنامي حملات التطعيم ضد الوباء حول العالم.
 
وحقق لقاح "فايزر" في الربع الأول من هذا العام عائدات بلغت 3.5 مليار دولار، ليتجاوز التوقعات التي كانت في حدود 3.28 مليار دولار، وفق ما ذكرت "رويترز".
 
وتقوم الشركة ومقرها نيويورك بتصنيع مئات الملايين من جرعات لقاح كوفيد-19، وتمضي قدما في البحث الذي يقيس فعاليته لدى فئات مختلفة من المرضى، مثل المراهقين والأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة.
 
وصرحت "فايزر" أنها قد تنتج هذا العام ملياري جرعة من اللقاح، الذي قامت بتطويره بالشراكة مع شركة "بيونتيك" الألمانية، بما في ذلك 200 مليون جرعة وعدت بها الولايات المتحدة بحلول نهاية مايو.
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