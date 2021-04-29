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"توتال" الفرنسية تشتري حصة في مشاريع غاز روسية

29
APRIL
2021
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وقعت شركة الطاقة الفرنسية "توتال" اتفاقية لشراء حصة 10% في محطتين للغاز الطبيعي المسال في روسيا تتبعان لإحدى شركات "نوفاتيك" للطاقة.
 
وقالت شركة "نوفاتيك" الروسية، في بيان اليوم الأربعاء، إن "توتال" الفرنسية وقعت اتفاقية أساسية لشراء حصة في شركة Arctic Transshipment، التابعة لها والمسؤولة عن إدارة محطتين قيد الإنشاء للغاز الطبيعي في كامتشاتكا ومنطقة مورمانسك.
 
وبواسطة المحطتين سيتم تحميل الغاز الطبيعي المسال من مشروع "أرتيك للغاز الطبيعي المسال-2" ومن مشاريع "نوفاتيك" الأخرى في ناقلات مخصصة لنقل الغاز الطبيعي المسال.
 
وتتضمن كلا المحطتين منشأة عائمة لتخزين الغاز الطبيعي المسال بسعة 360 ألف متر مكعب، بالإضافة لقدرة كل محطة على تحميل الغاز المسال إلى ناقلتين.
 
وهذا ليس التعاون الأول للشركة الفرنسية مع "نوفاتيك"، حيث تمتلك "توتال" حصصا في مشاريع للشركة الروسية مثل "أرتيك للغاز الطبيعي المسال-2" و"يامال للغاز الطبيعي المسال".
روسيا اليوم
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