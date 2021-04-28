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بعد بتكوين.. ثاني أكبر عملة مشفرة بالعالم تقفز لمستوى قياسي

28
APRIL
2021
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قفزت العملة الرقمية "إيثريوم"، ثاني أكبر عملة مشفرة في العالم بعد بتكوين، الثلاثاء، إلى مستوى قياسي مرتفع عند 2683.65 دولار في بورصة بتستامب.

وقلصت "إيثريوم" مكاسبها إلى 7.39 بالمئة عند 2640.18 دولار بحلول الساعة 19:00 بتوقيت غرينتش، بينما صعدت بتكوين 3.18 بالمئة إلى 54 ألف و968 دولار، لكنها تبقى منخفضة أكثر من 15 بالمئة عن مستواها القياسي البالغ 64 ألف و895 دولارا، الذي سجلته في الرابع عشر من أبريل.

وتلقت العملات الرقمية، الاثنين، دفعة من تقارير بأن بنك جيه بي مورغان تشيس يخطط لعرض صندوق للبتكوين، وهي أحدث إشارة إلى أنما يعتبره الكثيرون استثمارا يقوم على المضاربة يكتسب شرعية مؤسسية.

وفي أول مارس استأنف غولدمان ساكس مكتبه لتداول العملات الرقمية بعد أسابيع من إعلان شركة تسلا استثمار 1.5 مليار دولار في بتكوين.

لكن العملات المشفرة واجهت بعض المقاومة بعد أن كشف الرئيس الأميركي جو بايدن عن خطط لزيادة ضرائب الأرباح الرأسمالية، وهي خطوة قد تكبح الاستثمار في الأصول الرقمية.

 

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