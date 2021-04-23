روسيا تحافظ على الريادة في صادرات الحبوب

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تتوقع وزارة الزراعة الروسية، أن تحافظ روسيا على ريادتها في صادرات القمح في العام الزراعي 2020-2021 (يبدأ في 1 يوليو 2020 - ينتهي في 30 يونيو 2021).

وجاء ذلك بحسبما أبلغته الوزارة الروسية لوكالة "تاس" اليوم الجمعة. ووفقا لتوقعات نائبة رئيس الوزراء الروسي فكتوريا أبرامشينكو فإن صادرات الحبوب ستصل في العام الزراعي الحالي إلى نحو 50 مليون طن.

وأفادت الوزارة بأنه تم تصدير 43.6 مليون طن من محاصيل الحبوب في العام الزراعي الحالي، بزيادة قدرها 17.5% عن نفس الفترة من الموسم الماضي (37.1 مليون طن).

وزادت بذلك صادرات القمح من روسيا إلى الخارج بنسبة 14.5%، وبلغت 34.7 مليون طن.

وكانت روسيا قد صدرت حبوبا في العام الزراعي 2019 - 2020 بنحو 41.7 مليون طن، بما في ذلك 33.2 مليون طن من القمح.