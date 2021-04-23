الذهب يتجه نحو تسجيل ثالث مكسب أسبوعي على التوالي

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استقرت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، ويتجه المعدن الأصفر صوب تحقيق ثالث مكسب أسبوعي على التوالي بعد اقتراح الرئيس الأمريكي جو بايدن رفع الضريبة على الأرباح الرأسمالية.

وضغط اقتراح الرئيس الأمريكي على عوائد الخزانة الأمريكية، بينما تلقى المعدن الأصفر الدعم أيضا من ضعف الدولار.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1783.28 دولار للأونصة، بحلول الساعة 05:45 بتوقيت غرينتش. وقفز المعدن لأعلى مستوياته منذ 25 فبراير الماضي عند 1797.67 دولار أمس الخميس، وأضاف نحو 0.4 بالمئة منذ بداية الأسبوع الجاري.

فيما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1783.90 دولار للأونصة.

وقال ستيفن إينس كبير إستراتيجي السوق العالمية لدى شركة "أكسي" للخدمات المالية "تأثير تداعيات (اقتراح) زيادة الضريبة يستقطب مستثمري السندات والعوائد انخفضت، ويقدم هذا القليل من الدفع للذهب".

وأضاف: "السؤال الكبير الذي يواجه أسواق الذهب هو القرار بشأن ما إذا كان مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي سيقوم بتغيير في الأسبوع القادم".

وانخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات بفعل نبأ عن أن بايدن سيطرح خطة لزيادة الضرائب على أصحاب الدخل المرتفع. كما رفع الدولار الضعيف الإقبال على الذهب لحائزي العملات الأخرى.

وفي تأكيد لانتعاش الطلب الآسيوي على المعدن الأصفر، زادت الشحنات إلى الهند لأعلى مستوياتها منذ 2013، مما قاد صادرات الذهب السويسرية للارتفاع لأعلى مستوى في عشرة أشهر.